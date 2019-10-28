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    У поліції озвучили дві версії стрілянини в Харкові

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    25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина - У поліції озвучили дві версії стрілянини в Харкові
    25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина

    Слідчі вилучили всі записи з камер відеоспостережень, розташованих біля супермаркету «Восторг», де сталася стрілянина

    У поліції назвали основну версію причини стрілянини на вулиці Клочківській у Харкові 25 жовтня, в якій загинув Володимир Борох та був поранений Георгій Ісаєв, ще один учасник подій Олексій Титов підірвав себе під час переслідування поліцією.

    Так, під час брифінгу очільник Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко також повідомив, що слідчі мають дві версії подій 25 жовтня у Харкові. Перша версія — замах на замовлення вбивства з особистих мотивів. 

    «Розглядаємо, що Ісаков і Борох могли бути друзями, знайомими. І замах могли скоїти з мотивів особистої неприязні, помсти, ревнощів, якісь корисливі мотиви», — заявив Сокуренко.

    Водночас, очільник Нацполіції Харківщини уточнив, що найбільш вірогідна версія — замах на вбивство, пов'язаний з комерційною чи кримінальною діяльністю потерпілих.

    Слідчі вилучили всі записи з камер відеоспостережень, розташованих біля супермаркету «Восторг», де сталася стрілянина. 

    Відомо, що під час переслідування 47-річного Олексія Титова поліція наздогнала його в районі Південного вокзалу, де він себе і підірвав себе на гранаті. При собі у нього було ще чотири гранати Ф-1.

    За словами Сокуренко, більше зброї вилучили правоохоронці вдома у Титова: зокрема гранати, димові шашки, гранатомети, підривачі, кілька автоматів Калашникова. 

    Постраждалого 41-річного Георгія Ісакова ще не допитували. З численними кульовими пораненнями він перебуває в Інституті загальної та невідкладної хірургії. Поліція приставила до нього цілодобову охорону. В поліції додали, що раніше Ісаков неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

    Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення. Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

     

     

    Джерело: Громадське

    Харків зброя вбивство обстріл поліція
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