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    У Польщі судили трьох поляків, що поглумилися над прапором України

    Суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф
    У Польщі відбувся суд над трьома громадянами республіки у справі про наругу над українським прапором. Суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф. У вересні 2017 року на центральній площі г.Свидниця Нижньосілезького воєводства молоді люди зняли український прапор, потопталися по ньому і витерли своє взуття. У зв'язку з тим,
    • Сьогодні, 02:25
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    Суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф

    У Польщі відбувся суд над трьома громадянами республіки у справі про наругу над українським прапором.

    Суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф.

    У вересні 2017 року на центральній площі г.Свидниця Нижньосілезького воєводства молоді люди зняли український прапор, потопталися по ньому і витерли своє взуття.

    У зв'язку з тим, що прапор належав приватній компанії, затриманим було висунуто звинувачення у крадіжці і псуванні майна, яке і задовольнив суд.

    Згідно з постановою суду, порушники мають виплатити агентству з працевлаштування Smart Work, яке вивісило прапор, 150 злотих і штраф в розмірі 300 злотих (близько 75 євро).

    суд Польща прапор штраф
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