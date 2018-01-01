У Польщі судили трьох поляків, що поглумилися над прапором України
- Сьогодні, 02:25
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Розсилка
Суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф
У Польщі відбувся суд над трьома громадянами республіки у справі про наругу над українським прапором.
Суд зобов'язав порушників відшкодувати збитки і виплатити штраф.
У вересні 2017 року на центральній площі г.Свидниця Нижньосілезького воєводства молоді люди зняли український прапор, потопталися по ньому і витерли своє взуття.
У зв'язку з тим, що прапор належав приватній компанії, затриманим було висунуто звинувачення у крадіжці і псуванні майна, яке і задовольнив суд.
Згідно з постановою суду, порушники мають виплатити агентству з працевлаштування Smart Work, яке вивісило прапор, 150 злотих і штраф в розмірі 300 злотих (близько 75 євро).