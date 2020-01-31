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    У Польщі засудили п’ятьох чоловіків за бійку з українськими учнями

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    У Польщі засудили п’ятьох чоловіків за бійку з українськими учнями

    Суд вирішив, що підсудні брали участь у звичайній бійці і засудив п'ятьох поляків до позбавлення волі терміном від шести до десяти місяців

    У Польщі суд засудив п’ятьох чоловіків до позбавлення волі від шести до десяти місяців за бійку з українськими учнями.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    Інцидент стався 2 грудня 2018 року в Прушкуві поблизу Ополя, де учні з України проживають в школі-інтернаті, відвідуючи місцеву середню школу.

    Згідно з даними слідства, перший інцидент стався в парку біля школи-інтернату, де проживав Сергій С., який мав близькі стосунки з місцевою дівчиною.

    З цієї причини її брат Давид К. разом з двома товаришами, які його супроводжували, заманив українця в парк, щоб побити. Конфлікт помітили жителі інтернату і побігли на допомогу другові. Побачивши групу підлітків, поляки втекли.

    За кілька годин біля місцевого ресторану сталася бійка між дев'ятьма учнями інтернату і п'ятьма місцевими чоловіками від від 18 до 30 років.

    В обох випадках сторони повідомили різний хід подій.

    За словами українців, на них несподівано напали поляки, а напад пов'язують з їхньою національністю.

    Однак поляки стверджують, що їх спровокувала група агресивних іноземців і заперечують, що погано ставляться до осіб інших національностей.

    Суд вирішив, що підсудні брали участь у звичайній бійці і засудив п'ятьох поляків до позбавлення волі терміном від шести до десяти місяців.

    Вирок можуть оскаржити.

    суд Польща українці напад учні
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