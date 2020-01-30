Справу Микитася щодо хуліганства передали до суду



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У жовтні Максим Микитась вийшов під заставу у 5,5 мільйона гривень

У липні минулого року повідомлялося про сутичку між Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком в селі Любечі

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата 8-го скликання, який обвинувачується у вчиненні хуліганства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідством встановлено, що 5 липня 2019 року народний депутат України 8 скликання, під час агітації на позачергових виборах до Верховної Ради України, у приміщенні селищної ради с.Любеч Ріпкинського району Чернігівській області спричинив легке тілесне ушкодження голові об’єднаної територіальної громади. При цьому поводився агресивно, використовував ненормативну лексику, образи та ігнорував зауваження присутніх», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не назвали імені фігуранта, але обставини справи вказують на Максима Микитася.

За даними ДБР, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювалося Офісом генпрокурора.

28 грудня 2019 року тоді ще Генпрокуратура (нині Офіс генпрокурора – ред.) повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексдепутата у вчиненні хуліганських дій в приміщенні селищної ради на Чернігівщині.

Нагадаємо, Максим Микитась є також фігурантом справи про заволодіння чужим майном. Його підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У жовтні 2019 року суд відправив його під варту з альтернативою застави у 80 мільйонів гривень.

25 жовтня 2019 року за Микитася внесли заставу.

Відповідно до рішення суду про запобіжний захід, підозрюваний Микитась мав прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає і здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, у середині грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – будуть добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будуються під егідою «Укрбуду», звернулись до президента Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців».

Також вони просили президента «особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України».

Представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації «Укрбуд», народного депутата VIII скликання від групи «Воля народу» Максима Микитася до 14 лютого 2020 року. Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.