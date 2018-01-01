У Польщі затримали трьох організаторів святкування дня народження Гітлера

Серед затриманих є і керівник польської націоналістичної організації «Гордість і сучасність»

За рішенням прокуратури польські правоохоронці затримали трьох чоловіків, які брали участь у зустрічі націоналістів у місті Водзіслав-Шльонський, присвяченій святкуванню дня народження Адольфа Гітлера. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на речницю Національної прокуратури Еву Бялік. За даними слідчих, затримані є організаторами



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Фото: TVN24 У Польщі затримали націоналістів

Серед затриманих є і керівник польської націоналістичної організації «Гордість і сучасність»

За рішенням прокуратури польські правоохоронці затримали трьох чоловіків, які брали участь у зустрічі націоналістів у місті Водзіслав-Шльонський, присвяченій святкуванню дня народження Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на речницю Національної прокуратури Еву Бялік.

За даними слідчих, затримані є організаторами святкування 128-ї річниці з дня народження Адольфа Гітлера, яке проходило в лісі у Водзіславі-Шльонському.

В одного з затриманих знайшли зброю і боєприпаси. Також під час проведених обшуків в квартирах підозрюваних виявлено «предмети, зокрема обмундирування та інші речі, які містять матеріали, що пропагують нацистський устрій».

Чоловікам висунули звинувачення у пропагуванні нацистського устрою шляхом «організації і проведення 128-ї річниці з дня народження глави німецького рейху, під час якої відбувалося звеличення рейху і використовувалася нацистська символіка».

Як зазначається, серед затриманих є і керівник націоналістичної організації «Гордість і сучасність».

Поштовхом до дій правоохоронців стало журналістське розслідування каналу TVN24, що стосується діяльності окремих націоналістичних угруповань Польщі. На записах прихованою камерою видно, зокрема, як націоналісти в мундирах вермахту проголошують тости «За Адольфа Гітлера і нашу вітчизну, кохану Польщу», «вівтар» з Гітлером, а також пригощання тортом з мотивами прапора Третього рейху.