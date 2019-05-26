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    У Польщі згорів автобус Київ-Прага

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    У Польщі згорів автобус Київ-Прага

    Автобус перевозив близько 70 громадян України, усі вони були евакуйовані

    У Польщі вщент згорів пасажирський автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України. Про це повідомляє TVN24.

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    Сьогодні, 26 травня, близько першої години ночі загорівся автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України.

    Зазначається, що всі 70 громадян України були евакуйовані.

    Пожежа, за невідомих обставин, сталася у відсіку для двигуна. Пожежа одразу охопила весь салон автобусу.

    Вогонь був настільки сильним, що випалив діру в дорожньому покритті.

    За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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