У Польщі згорів автобус Київ-Прага
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Автобус перевозив близько 70 громадян України, усі вони були евакуйовані
У Польщі вщент згорів пасажирський автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України. Про це повідомляє TVN24.
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Сьогодні, 26 травня, близько першої години ночі загорівся автобус Київ-Прага, який перевозив близько 70 громадян України.
Зазначається, що всі 70 громадян України були евакуйовані.
Пожежа, за невідомих обставин, сталася у відсіку для двигуна. Пожежа одразу охопила весь салон автобусу.
Вогонь був настільки сильним, що випалив діру в дорожньому покритті.
За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.