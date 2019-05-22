У Полтаві горіло міське сміттєзвалище



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Пожежники залишаються на місці загоряння сміттєзвалища Фото: dsns.gov.ua

Сміттєвий полігон загорівся вночі на площі 500 квадратних метрів

У Полтаві сталася пожежа на звалищі твердих побутових відходів, повідомляє прес-служба ДСНС в середу, 22 травня.

Інформація про пожежу на міському звалищі надійшла на гарячу лінію служби порятунку 101 о 02:40. Загальна площа пожежі склала 500 кв. м.

На місце загоряння вирушила 4-та Державна пожежно-рятувальна частина, яка ліквідувала пожежу до 6:50.

Пожежники досі продовжують працювати на місці події, причина пожежі встановлюється.

До слова, сьогодні стало відомо, що рятувальники отримають іще один спеціальний пожежний літак.

Наголошується, що завдяки поповненню авіаційного парку ДСНС можна буде оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, а також це дасть можливість рятувати життя людей, оновити авіапарк та значно зменшить матеріальні збитки.

За даними міністерства, новий літак буде залучено до чергування в Єдиній системі авіаційної безпеки та цивільного захисту з пошуку та рятування, а також для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів, а в пожежонебезпечний період забезпечить чергування та запобігання лісовим пожежам в Україні.