В Хмельницькому біля дев’ятиповерхівки та АЗС сталася масштабна пожежа (відео)



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До ліквідації пожежі залучалось 57 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Існувала загроза перекидання полум’я на автозаправну станцію з бензином і скрапленим газом, розташовану на відстані 30 м від складу

У місті Хмельницький на складі, де зберігались автомобільні покришки, 22 травня сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

«Об 11:12 надійшло повідомлення про пожежу складу автомобільних покришок, розташованого на проспекті Миру. За підвищеним номером виклику до місця пожежі прибули 8 підрозділів ДСНС», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття перших підрозділів вогонь охопив близько 200 кв.м складських приміщень. Існувала загроза перекидання полум’я на суміжні будівлі, припарковані автомобілі та автозаправну станцію з бензином і скрапленим газом, розташовану на відстані 30 м від складу. Крім того, за 20 м від місця події знаходився 9-поверховий житловий будинок.

«Через надмірну задимленість бійцям довелось працювати у складі ланок газодимозахисної служби. Пожежу вдалось локалізувати об 11:40 і остаточно ліквідувати о 12:10, а також запобігти подальшому поширенню полум’я, не допустивши можливого перекидання вогню на територію АЗС», - повідомили в прес-службі.

До ліквідації пожежі залучалось 57 чоловік особового складу на 8 одиницях пожежно-рятувальної техніки.

Причина загоряння наразі з’ясовується. Травмованих та загиблих під час пожежі не було.

Нагадаємо, 22 травня сталася пожежа у складській будівлі на вул. Марка Вовчка в Оболонському районі Києва.