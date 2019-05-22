  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Хмельницькому біля дев’ятиповерхівки та АЗС сталася масштабна пожежа (відео)

    • Розсилка
    <p>До ліквідації пожежі залучалось 57 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки</p> - В Хмельницькому біля дев’ятиповерхівки та АЗС сталася масштабна пожежа (відео)

    До ліквідації пожежі залучалось 57 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки

    Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

    Існувала загроза перекидання полум’я на автозаправну станцію з бензином і скрапленим газом, розташовану на відстані 30 м від складу

    У місті Хмельницький на складі, де зберігались автомобільні покришки, 22 травня сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

    «Об 11:12 надійшло повідомлення про пожежу складу автомобільних покришок, розташованого на проспекті Миру. За підвищеним номером виклику до місця пожежі прибули 8 підрозділів ДСНС», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на момент прибуття перших підрозділів вогонь охопив близько 200 кв.м складських приміщень. Існувала загроза перекидання полум’я на суміжні будівлі, припарковані автомобілі та автозаправну станцію з бензином і скрапленим газом, розташовану на відстані 30 м від складу. Крім того, за 20 м від місця події знаходився 9-поверховий житловий будинок.

    «Через надмірну задимленість бійцям довелось працювати у складі ланок газодимозахисної служби. Пожежу вдалось локалізувати об 11:40 і остаточно ліквідувати о 12:10, а також запобігти подальшому поширенню полум’я, не допустивши можливого перекидання вогню на територію АЗС», - повідомили в прес-службі.

    До ліквідації пожежі залучалось 57 чоловік особового складу на 8 одиницях пожежно-рятувальної техніки.

    Причина загоряння наразі з’ясовується. Травмованих та загиблих під час пожежі не було.

    Нагадаємо, 22 травня сталася пожежа у складській будівлі на вул. Марка Вовчка в Оболонському районі Києва.

    Читайте також
    пожежа ДСНС АЗС рятувальники Хмельницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ