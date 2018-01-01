У Польщі з'явилося сім нових міст

Станом на сьогодні в Польщі є 930 міст

З 1 січня на адміністративній карті Польщі з'явилося сім нових міст. Відповідне рішення раніше прийняв уряд Польщі. «Отримання статусу міста означає зміну іміджу і більший престиж для населеного пункту. Це може принести значну користь з точки зору інвестиційної привабливості, а також можливості отримання фондів, пов'язаних із розвитком



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Станом на сьогодні в Польщі є 930 міст

З 1 січня на адміністративній карті Польщі з'явилося сім нових міст. Відповідне рішення раніше прийняв уряд Польщі.

«Отримання статусу міста означає зміну іміджу і більший престиж для населеного пункту. Це може принести значну користь з точки зору інвестиційної привабливості, а також можливості отримання фондів, пов'язаних із розвитком міст», - повідомило з цього приводу МВС Польщі.

Уряд Польщі прийняв рішення надати статус міста населеним пунктам Юзефув на Віслою, Отинь, Саннікі, Туловіце, Вісліца, Лагув та Радошице в різних частинах країни.

П'ять із семи міст раніше вже мали цей статус, але в різний час втратили його. Відтак, на сьогодні в Польщі є 930 міст.

Нагадаємо, у Польщі з 1 січня офіційно відкрито реєстр найнебезпечніших сексуальних злочинців.

Загалом у польському відкритому реєстрі опубліковано дані 768 злочинців. в ньому опинилися імена, фотографії і адреси проживання осіб, які здійснили сексуальні злочини щодо неповнолітніх віком до 15 років.

Окрім відкритої частини реєстру, є ще закрита, в якій є детальні дані про 2614 осіб. Крім злочинців із загального реєстру, в ньому опинилися дані про осіб, які здійснили сексуальні злочини щодо неповнолітніх віком від 15 до 18 років, але щодо яких суди не прийняли рішення про публікацію даних про них у відкритий доступ.

Джерело: Укрінформ