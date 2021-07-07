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    За пів року 30 українців покусали змії

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    Укус гадюки становить небезпеку життю - За пів року 30 українців покусали змії
    Укус гадюки становить небезпеку життю

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    За медичною допомогою через укуси змій протягом останніх пів року в Україні звернулося 30 людей.

    «Станом на 30 червня 2021 року серед постраждалих 10 дітей до 17 років і 10 жінок. Зокрема, у червні зафіксовано вісім звернень», – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я.

    За даними ЦГЗ, найбільше звернень зафіксували у Запорізькій області – 14 випадків укусів змій, у Львівській – 6, у Житомирській – 4.

    У Івано-Франківській і Полтавській областях було по 2 випадки, у Закарпатській і Рівненській – по 1.

    Летальних випадків не зареєстровано.

    Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про дії, якщо вас укусила змія.

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    Теги: чоловік
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    За пів року 30 українців покусали змії