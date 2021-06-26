В окупованому Луганську до квартир заповзають змії. Перелякані жителі публікують фото
В каналізації міста оселилися змії, які ховаються від спеки
Жителі тимчасово окупованого російською армією українського міста Луганська скаржаться в соціальних мережах, що через нерегулярну подачу води, до їхніх осель по каналізаційним трубам заповзають змії. Про це ввечері 25 червня 2021 року повідомив портал DonPress.
Відповідні повідомлення журналісти видання помітили у соцмережах.
Очевидці пишуть, що в каналізації міста оселилися змії, які ховаються від спеки.
«Прості і нешкідливі полози, але якщо такий звір заповзе в квартиру через ваш унітаз, то я не думаю, що ви зрадієте такому сусіді. На фото - змії, які потрапили до багатоповерхівок: зокрема, мова про квартал Якіра».
За словами луганчан, в інших містах ОРЛО ситуація з водопостачанням є ще гіршою: Брянка, Кіровськ, Ровеньки взагалі часто сидять без води.
Нагадаємо, в партії «Слуга народу» пропонують спростити оформлення паспортів України для мешканців ОРДЛО.