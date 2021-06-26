В окупованому Луганську до квартир заповзають змії. Перелякані жителі публікують фото

Через нерегулярну подачу води, до осель у багатоповерхівках міста Луганська по каналізаційним трубам за

Через нерегулярну подачу води, до осель у багатоповерхівках міста Луганська по каналізаційним трубам за

Через нерегулярну подачу води, до осель у багатоповерхівках міста Луганська по каналізаційним трубам за

Через нерегулярну подачу води, до осель у багатоповерхівках міста Луганська по каналізаційним трубам за

В каналізації міста оселилися змії, які ховаються від спеки

Жителі тимчасово окупованого російською армією українського міста Луганська скаржаться в соціальних мережах, що через нерегулярну подачу води, до їхніх осель по каналізаційним трубам заповзають змії. Про це ввечері 25 червня 2021 року повідомив портал DonPress.

Відповідні повідомлення журналісти видання помітили у соцмережах.

Очевидці пишуть, що в каналізації міста оселилися змії, які ховаються від спеки.

«Прості і нешкідливі полози, але якщо такий звір заповзе в квартиру через ваш унітаз, то я не думаю, що ви зрадієте такому сусіді. На фото - змії, які потрапили до багатоповерхівок: зокрема, мова про квартал Якіра».

За словами луганчан, в інших містах ОРЛО ситуація з водопостачанням є ще гіршою: Брянка, Кіровськ, Ровеньки взагалі часто сидять без води.

Нагадаємо, в партії «Слуга народу» пропонують спростити оформлення паспортів України для мешканців ОРДЛО.



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