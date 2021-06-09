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    Вчені повернули до життя тварин, яки були заморожені тисячі років

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    <em>Коловертка&nbsp;Bdelloid</em> - Вчені повернули до життя тварин, яки були заморожені тисячі років
    Коловертка Bdelloid
    Фото: Current Biology

    Тварин, які були заморожені протягом 24 тисяч років, вдалося розморозити та повернути до життя

    Вчені розморозили та повернули до життя мікроскопічних тварин, які провели в льодах Якутії 24 тисячі років. Виявилось, що тварини не тільки живі, а й дуже активні.

    У якості піддослідних виступили коловертки Bdelloid. Це крихітні трубчасті істоти. Коли умови стають для них занадто холодними або сухими, тварини згортаються в клубок і висихають, впадаючи в сплячку на місяці або роки, поки умови знову не стануть більш сприятливими.

    Виявилося, що навіть тисячоліття в льодах Сибіру для тварин не стали смертельними.

    Коловертка Bdelloid
    Коловертка Bdelloid

    Тварин дістали з льодяного керна, який добули у середній течії річки Алазея на північному сході Сибіру.

    Більшість багатоклітинних форм життя пошкоджуються через утворення кристалів льоду, але коловертки, схоже, здатні захистити свої клітини й органи від таких пошкоджень. Вчені кажуть, що на цей час невідомо, як саме.

    Після того, як тварин розморозили, ті виявилися не лише живими, а й почали активно шукати їжу та розмножуватися. Для продовження роду їм не потрібний партнер, адже вони це роблять завдяки партеногенезу.

    Очевидно, що прадавня коловертка здатна пережити відносно повільний процес заморожування, який становить близько 45 хвилин. Також команда вчених виявила, що тварини мають ефективні біохімічні механізми захисту органів і клітин, які необхідні для виживання при низьких температурах.

    Джерело: 24 канал

    Теги: тварини
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    Вчені повернули до життя тварин, яки були заморожені тисячі років