У Порошенка побачили, як нова газова угода унеможливила притягнення РФ до відповідальності через її енергетичну агресію
«Європейська солідарність» вважає, нова газова угода унеможливила притягнення Росію до відповідальності через її енергетичну агресію
У «Європейській солідарності» сумніваються у подальших санкціях Євросоюзу по відношенню до Росії
Підписавши газову угоду в такому вигляді, Україна позбавила себе можливості притягнути Росію до відповідальності за енергетичну агресію. Ця угода стала доповненням у системі відбілювання Російської Федерації, яку запроваджує нинішня влада. Про це ідеться у заяві партії «Європейська солідарність.
«Допомагаючи Росії уникнути відповідальності за збиття пасажирського літака рейсу MH17, нинішня влада видає їй Володимира Цемаха. Прикриваючи організаторів злочинів Януковича, зокрема проти Майдану, і терактів в українських містах – віддає Росії беркутівців і терористів. Така політика умиротворення агресора ставить під загрозу накладення на нього міжнародних санкцій і веде до виходу Кремля з-під відповідальності за агресію», вважають у партії. .
В політичній силі переконані, що Україна не мала іти на компроміс з «Газпромом», адже мала винятково сильну позицію на газових переговорах і чітку перспективу виграшу за позовом 2018 року, який би довів «Газпром» до дефолту.
«За прийнятими умовами, Україна не лише відмовляється від багатомільярдних штрафів, арешту майна «Газпрому» у рамках відповідальності Росії за угодою 2009-го року, але й фактично дає згоду на добудову газопроводів в обхід своєї території. Адже з 2021-го року прийнято гарантований обсяг транзиту лише у 40 млрд кубометрів газу – те, що Росія від початку пропонувала через західних партнерів як свою позицію. Це ставить під сумнів перспективу подальших санкцій», - вважають у партії.
Партія «Європейська Солідарність» висунула до влади три вимоги:
- Не допустити згортання міжнародних судових процесів проти Російської Федерації та її суб‘єктів, зокрема щодо повернення кримських родовищ;
- Запровадити заборону на прямі постачання в Україну російського газу;
- Продовжити координацію зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення побудови «Північного потоку-2»
Як передавав «Главком», Росія і Україна напередодні підписали усі газові угоди.