У «Газпромі» заявили, що Росія і Україна підписали всі газові угоди



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Транзит через Україну в ЄС з 1 січня забезпечений

Росія і Україна підписали всі газові угоди.

Про це заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер, повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

«Після п'яти днів безперервних двосторонніх переговорів у Відні прийняті остаточні рішення і досягнуті фінальні домовленості. Одночасно підписано цілий комплект угод і контрактів, і ці домовленості дійсно є великою пакетною угодою, яка відновила баланс інтересів сторін», - заявив Міллер.

За його словами, транзит через Україну в Європейський союз з 1 січня забезпечений.

«Підписані документи набувають юридичної сили і забезпечують транзит газу після 31 грудня», - уточнив Міллер.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.