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    У Православній церкві України пояснили, чому процес переходу парафій зупинився

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    ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та&nbsp;Православна церква Кіпру. - У Православній церкві України пояснили, чому процес переходу парафій зупинився
    ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.
    Фото: вільні джерела

    «Держава тепер зайняла іншу позицію», – митрополит Михаїл

    Наразі процес приєднання парафій Московської церкви до Православної церкви України зупинився. Це в інтерв’ю «Главкому» визнав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

    Митрополит зазначає, аби процес продовжувався, держава мала б підтримувати об'єднавчий процес, який почався. «А зараз процес зупинився. Тобто коли процес (приєднання парафій Московської церкви до ПЦУ – ред.) сягнув певної межі і держава зайняла іншу позицію, процес зупинився. Але не можна сказати, що все, що робить держава, – це погане, чи все, що робить держава, – це добре. Треба говорити про нюанси», – сказав Михаїл.

    «Порошенко займав позицію об’єднання Церкви. У правильний і неправильний спосіб, по-різному можна тлумачити. Так чи інакше, у нього була позиція. А щодо теперішньої влади, то їй байдуже: просто з усіма зустрічається – і все. От позустрічалися, обмінялися подарунками і все: їй байдуже, яка там Церква. Навпаки, у складі цієї влади багато прихильників Московського патріархату, які вже навіть тепер в сані диякона», – зазначив він.

    Нагадаємо, 15 грудня минула друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

    Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

    Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує. 

    РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

    Читайте детальніше тут: Митрополит Михаїл: ПЦУ не має відповідей на багато питань. У всіх голова в піску
    Теги: церква Українська православна церква держава томос Митрополит Михаїл
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