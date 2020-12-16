Епіфаній пояснив, коли Українська прравославна церква отримає статус патріархату

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що для отримання статусу патріархату ще треба багато працювати

Статус патріархату Церква зможе отримати, коли Томос про автокефалію визнають більшість православних церков

Предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній повідомив, що статус патріархату Церква зможе отримати, коли Томос про автокефалію визнають більшість православних церков. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Зазначається, що для отримання можливості стати патріархатом ще треба багато працювати.

«Не від гучних заяв і гасел, а від копіткої щоденної праці усіх нас, від збереження нами єдності й миру залежить наближення часу втілення в життя ідеї всеправославно утвердженого Київського Патріархату», — сказав Епіфаній.

До відома, Православна церква України у статусі митрополії має формальне верховенство Константинополя. У Вселенському патріархаті вирішують усі спірні справи.

Після отримання патріархату Українська православна церква не буде підпорядковуватися Константинополю.

Також митрополія не може засновувати парафії за кордоном або призначати єпископів — її юрисдикція обмежується територією держави.

Нагадаємо, 15 грудня минула друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ

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