У Празі презентують книгу про російський фашизм і розпад імперії
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Російський експерт написав книгу «Росія між фашизмом та розпадом»
У четвер, 1 лютого, о 19.00 за київським часом, у Празі (Чехія) відбудеться презентація книги російського професора Юрія Федорова «Росія між фашизмом і розпадом», яку видали в Україні. Презентація відбудеться в Інформаційному центрі Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки, а онлайн-трансляція буде на «Главкомі».
Серед організаторів Інститут вивчення тоталітарних режимів (Чехія), Інститут міжнародних досліджень Карлового університету (Чехія) та Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (Україна).
У цій книзі порушуються питання того, що буде з Європою після розпаду Росії, що є неминучим. Крім того, автор доводить, що в Росії встановився фашистський лад, який призведе до розпаду імперії.
Варто відмітити, що книга «Росія між фашизмом та розпадом» була видана Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння (Київ, Україна).
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