У Прикарпатті та на Волині без світла лишилися майже 50 населених пунктів



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Західні регіони країни постраждали від негоди

Рятувальники розчищають дороги від повалених дерев і відновлюють електропостачання

В Івано-Франківській області через негоду повністю без електропостачання залишаються 17 міст і сіл, а ще 11 знеструмлені частково. Про це повідомляє прес-служба Прикарпаттяобленерго в понеділок, 24 вересня.

«Сьогодні станом на 9:00 через негоду повністю і частково знеструмлені населені пункти 7 районів області. Зараз повністю без світла знаходяться 17 міст і сіл, частково – 11», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, через ускладнення погодних умов, а саме сильних дощів і посилення шквалистого вітру, в західних областях України зафіксовано численні випадки падіння дерев.

Через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 20 населених пунктів у Волинській області.

На місцях аварій вже працюють ремонтні бригади обленерго. Разом з тим, енергетики попереджають про можливість нових відключень через посилення вітру.

Також підрозділи Служби порятунку Рівненської області звільняли проїжджі частини місцевих доріг від повалених дерев у Рівненському, Дубенському, Сарненському та Корецькому районах. Крім того, в смт Клевань дерево впало на приватний житловий будинок і заблокувало вхід, де знаходилися малолітні діти. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів розчистили вхід.

За прогнозом синоптиків, у західних областях до кінця дня спостерігатимуться пориви вітру до 25-28 м/с.