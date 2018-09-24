У найближчі дні в Україні очікуються заморозки



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У Карпатах заморозки очікуються 25-26 вересня

В Україні 26-27 вересня 2018 року очікуються заморозки на поверхні грунту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 24 вересня, в Україні очікується різка зміна погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами, посилення вітру до 22 м/с, а у західних областях - до 28 м/с. В Карпатах сьогодні очікується дощ з мокрим снігом.

«Вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5 градусів; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3 градуси», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що вночі 26 вересня заморозки очікуються й у Київській області.