На Львівщині негода знеструмила 179 населених пунктів



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Сильні дощі, які супроводжувалися поривами вітру, у Львівській області повалили дерева

Внаслідок негоди на Львівщині в понеділок, 24 вересня, знеструмлено 179 населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі «Львівобленерго».

«Станом на 10:00 знеструмлено 67 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та дві частково, 179 населених пунктів повністю та 60 частково у всіх районах області. Наслідки стихії ліквідовує 61 аварійна бригада «Львівобленерго» у складі 258 працівників, задіяли 77 одиниць техніки», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, енергетики усувають пошкодження у низьковольтних електромережах 0,4 кВ безпосередньо у населених пунктах різних районів.

Сильні дощі, які супроводжувалися поривами вітру, у Львівській області повалили дерева. Як проінформувала прес-служба ГУ ДСНС в області, рятувальники здійснили три виїзди на порізку дерев.

Зокрема, о 3:14 надійшов сигнал про те, що в селі Демня Сколівського району впало дерево на проїжджу частину та перешкоджало руху транспорту. Аналогічні повідомлення надійшли о 5:01 до села Бабино Самбірського району і 6:17 до села Нежухів Стрийського району.

Негода наробила лиха й у місті Львів. У прес-службі Львівської міської ради проінформували, що, за оперативними даними, станом на ранок від сильного вітру пошкоджено чотири дерева у Шевченківському районі міста.

Раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок негоди були пошкоджені зупинки громадського транспорту.

Джерело: УНН