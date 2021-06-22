У Прилуках зводять новий міст (фото)

Старий міст зруйнували, а на його місці зводять нову конструкцію

Старий міст закрили на реконструкцію у жовтні минулого року

На Чернігівщині у рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» на об’їзній дорозі Прилук будують новий шляхопровід замість старого зношеного мосту. Про це інформує Укравтодор.

Шляхопровід є частиною національної траси Н- 07 Київ – Суми – Юнаківка, тому його якість надзвичайно важлива.

Відомо, що старий міст закрили на реконструкцію у жовтні минулого року, після чого повністю розібрали і почали створювати новий. Рух транспорту тимчасово пустили в об’їзд.

Зараз на новому шляхопроводі вже влаштували прогонову будову, встановлюють підпори, укріплюють укоси та облаштовують гідроізоляцію із гідровідведенням.

На черзі – укладання асфальту, облаштування сходів, бар’єрного огородження тощо.

Наразі на трасі Н-07 у Чернігівській області паралельно реконструюють 5 штучних споруд: 3 через річку Удай, міст через річку Лисогір та шляхопровід через залізницю у Прилуках.

Додамо, що міські служби почали демонтаж паркану на резонансному будівництві – на земельній ділянці всередині лісу в Пущі-Водиці в Оболонському районі столиці.

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