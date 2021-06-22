  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Прилуках зводять новий міст (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Старий міст зруйнували, а на його місці зводять нову конструкцію - У Прилуках зводять новий міст (фото)
    Старий міст зруйнували, а на його місці зводять нову конструкцію
    Фото з відкритих джерел

    Старий міст закрили на реконструкцію у жовтні минулого року

    На Чернігівщині у рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» на об’їзній дорозі Прилук будують новий шляхопровід замість старого зношеного мосту. Про це інформує Укравтодор.

    Шляхопровід є частиною національної траси Н- 07 Київ – Суми – Юнаківка, тому його якість надзвичайно важлива.

    Відомо, що старий міст закрили на реконструкцію у жовтні минулого року, після чого повністю розібрали і почали створювати новий. Рух транспорту тимчасово пустили в об’їзд.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Прилуках зводять новий міст (фото)
    У Прилуках зводять новий міст (фото)
    У Прилуках зводять новий міст (фото)

    Зараз на новому шляхопроводі вже влаштували прогонову будову, встановлюють підпори, укріплюють укоси та облаштовують гідроізоляцію із гідровідведенням.

    На черзі – укладання асфальту, облаштування сходів, бар’єрного огородження тощо.

    Наразі на трасі Н-07 у Чернігівській області паралельно реконструюють 5 штучних споруд: 3 через річку Удай, міст через річку Лисогір та шляхопровід через залізницю у Прилуках.

    Додамо, що міські служби почали демонтаж паркану на резонансному будівництві – на земельній ділянці всередині лісу в Пущі-Водиці в Оболонському районі столиці.

    Читайте також:
    Теги: Чернігівщина будівництво Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Прилуках зводять новий міст (фото)