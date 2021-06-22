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    Думки вголос

    У Зеленського немає чітких уявлень, що далі робити з олігархами

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    У Зеленського немає чітких уявлень, що далі робити з олігархами

    Зеленський більше говорить, ніж робить

    Мовою оригіналу

    После того, как Офису президента путем санкционирования и мощной пропаганды удалось приостановить бурную политическую деятельность лидера ОПЗЖ Медведчука, Зеленский был уверен, что лояльная часть этой партии пойдет на плотный контакт и подчиниться воле президента. Действительно, часть депутатов Верховной рады от ОПЗЖ стала демонстрировать сотрудничество и сближение с планами и желаниями президента, но окончательный контроль за партией и частично фракцией остался за венским «узником совести» Фирташем, который всегда финансировал эту партию. Вот почему СНБО, под видом борьбы с российским влиянием на экономику Украины, принял полный пакет санкций против бизнеса Фирташа. А угроза экономического саботажа газовых кампаний Фирташа в Украине – это уже второй, скрытый мотив в решениях СНБО.

    Трудно рассчитывать, что это грозное решение СНБО как-то сильно испортит настроение Фирташа. Если он в Вене не боится санкций США против него, то тем более он не боится санкций СНБО против своего бизнеса.

    Опыт давления Офиса президента и СНБО против Медведчука и Порошенко показывает, что олигархи довольно быстро, как правило, отделываются легким испугом. Точно так будет и в случае с санкциями против Фирташа. Тем более что наблюдается тенденция обесценивания и угасания эффективности деятельности СНБО. Как и в случае с первоначальной ,бурной, «турбулентной» деятельностью Верховной рады, в деятельности СНБО после «бури и натиска» начинается успокоительный период, – проявляться мелкотемье и монотонность угроз и санкций. СНБО больше нравится быть репрессивным органом, чем мотором реформации Украины.

    Сейчас лоббисты Фирташа будут искать в Офисе президента Зеленского способы нейтрализации решений СНБО и добьются своего. Покричат и успокоятся, как любит говорить один известный персонаж из фракции «слуг народа» в Верховной Раде. Это относится к чиновникам офиса президента, точно так, как и общественному мнению. И те и другие быстро теряют интерес и переключаются на новый политический фокус, видосик, анонс грозного события или президентскую инициативу.

    И дело не в силе Медведчука, Фирташа или Порошенко (Коломойский вне обсуждения и интереса Офиса президента), а в политической слабости президента Зеленского, который больше говорит, чем делает, не подозревает о негативных и позитивных последствиях своих действий. Хорошо видно, что у Зеленского нет четких представлений, что дальше делать с тем или иным олигархом. Тем более он не подозревает, что олигархи могут с ним сделать и, как яростно они будут сопротивляться в борьбе за свое влияние, власть и богатство.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РНБО Дмитро Фірташ олігархи Володимир Зеленський
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    У Зеленського немає чітких уявлень, що далі робити з олігархами