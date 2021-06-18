  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нова триповерхова школа розрахована на 425 учнів - Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Нова триповерхова школа розрахована на 425 учнів
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Капітальна реконструкція столичної школи №22 в Солом’янському районі завершується

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває капітальна реконструкція однієї зі столичних шкіл. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

    «Вчора я перевірив, як триває капітальна реконструкція столичної школи №22 в Солом’янському районі. Там, фактично, звели новий заклад, – сказав мер. – Нова школа – триповерхова та розрахована на 425 учнів. І матиме всі необхідні, комфортні приміщення. Це – перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, буде гардеробна, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Крім того, будівлю облаштують ліфтами та пандусами для комфорту маломобільних груп населення».

    Кличко показав відео з нового об‘єкта.

    Це буде дев’ята з нових, сучасних шкіл, які столична влада відкрила протягом останніх кількох років.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)
    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)

    Учнів школа №22 прийматиме вже з 1 вересня цього року.

    Нагадаємо, 26 травня мер Києва відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)