Із ліфтами та унікальним опаленням: 1 вересня в Києві відкриється нова школа (фото, відео)

Капітальна реконструкція столичної школи №22 в Солом’янському районі завершується

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває капітальна реконструкція однієї зі столичних шкіл. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

«Вчора я перевірив, як триває капітальна реконструкція столичної школи №22 в Солом’янському районі. Там, фактично, звели новий заклад, – сказав мер. – Нова школа – триповерхова та розрахована на 425 учнів. І матиме всі необхідні, комфортні приміщення. Це – перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. У приміщенні, окрім навчальних класів, буде гардеробна, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Крім того, будівлю облаштують ліфтами та пандусами для комфорту маломобільних груп населення».

Кличко показав відео з нового об‘єкта.

Це буде дев’ята з нових, сучасних шкіл, які столична влада відкрила протягом останніх кількох років.

Учнів школа №22 прийматиме вже з 1 вересня цього року.

Нагадаємо, 26 травня мер Києва відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.