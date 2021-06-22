Повні медобстеження кожні два роки. Зеленський розповів, як рятуватиме життя громадян

Зеленський: «Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати громадян, витрачаючи менше коштів»

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. А для деяких категорій – кожного року. Про це він заявив у ході форуму «Україна 30. Здорова Україна».

«Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів», – підкреслив глава держави.

Раніше на сайті президента був опублікований указ Володимира Зеленського про підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання було доручено Кабінету міністрів.

Згідно з документом, уряд під час підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік має опрацювати питання підвищення зарплат до як мінімум:

20 000 гривень – для лікарів;

13 500 гривень – для середнього медичного персоналу.

Як раніше повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.