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    Повні медобстеження кожні два роки. Зеленський розповів, як рятуватиме життя громадян

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    Повні медобстеження кожні два роки. Зеленський розповів, як рятуватиме життя громадян
    Фото: з відкритих джерел

    Зеленський: «Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати громадян, витрачаючи менше коштів»

    Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. А для деяких категорій – кожного року. Про це він заявив у ході форуму «Україна 30. Здорова Україна».

    «Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів», – підкреслив глава держави.

    Раніше на сайті президента був опублікований указ Володимира Зеленського про підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання було доручено Кабінету міністрів.

    Згідно з документом, уряд під час підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік має опрацювати питання підвищення зарплат до як мінімум:

    20 000 гривень – для лікарів;

    13 500 гривень – для середнього медичного персоналу.

    Як раніше повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

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    Теги: здоров'я медицина Володимир Зеленський Україна президент населення
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    Повні медобстеження кожні два роки. Зеленський розповів, як рятуватиме життя громадян