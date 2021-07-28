У «Прозорро» розповіли, чи відкриють систему для приватних замовників

Задворний: «Як тільки ми відкриємо систему для комерційних замовників, у нас обсяг навантаження збільшиться»

Систему державних закупівель «Прозорро» розробили спеціально для державних компаній, але ніхто не заважає підприємцям створити таку ж систему для комерційного ринку з власним функціоналом. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив гендиректор «Прозорро» Василь Задворний.

«Прозорро» – це система з відкритим кодом, тому якщо хтось з підприємців захоче побудувати таку ж систему для комерційного ринку, йому ніщо не заважає фактично скопіювати наш центральний компонент і додати власний функціонал. Насправді, на базі «Прозорро» Молдова будувала свою центральну систему державних закупівель. Так само можна використовувати систему і для комерційних замовників. Стосовно ж розширення переліку замовників, я б більше дивився в бік недержавних організацій, громадських об’єднань, ОСББ, але це поки не стоїть на порядку денному», – зазначив Задворний.

За словами гендиреткора «Прозорро», приватні структури не можуть скористатися схемою «Прозорро», що існує, адже її розробляли спеціально для державних компаній. «Для держзамовників користування є безкоштовним, відповідно, нам зрозумілий той обсяг навантаження на систему, який вони створюють. Як тільки ми відкриємо систему для комерційних замовників, у нас обсяг навантаження збільшиться і, відповідно, фокус може зміститися на приватних замовників», – підкреслив Задворний.

Раніше Задворний повідомив, що в Україні ніхто не заперечує необхідності існування електронної системи державних публічних закупівель «Прозорро», але дуже багато охочих обійти її задля власної вигоди.

Також, гендиректор «Прозорро» Василь Задворний прокоментував скандали з витоками даних з системи.

До слова, у «Прозорро» пояснили, навіщо треба звітувати щодо купівлі кількох сосисок