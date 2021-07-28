«Є дві великі групи». В «Прозорро» розповіли, хто заважає їм працювати

Задворний констатував, що за останні місяці з'явилися випадки, коли значні шматки грошових витрат платників податків опинилися поза системою

В Україні ніхто не заперечує необхідності існування електронної системи державних публічних закупівель «Прозорро», але дуже багато охочих обійти її задля власної вигоди. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив гендиректор «Прозорро» Василь Задворний.

«Є дві великі групи людей. Комусь робити закупівлі в більш регламентований спосіб банально просто незручно, бо зручніше їздити по дорогах, де нема знаків і світлофорів. А у другої групи людей раніше була можливість багато заробляти, а з «Прозорро» цих можливостей стало набагато менше. При цьому нема жодної людини, яка каже, що «Прозорро» треба взагалі відмінити. Всі кажуть, що це дуже добра і правильна система, але от у нашій, дуже-дуже особливій галузі, вона не працює», – заявив гендиректор компанії.

Задворний також зазначив, що попри намагання «Прозоро» контролювати питання закупівель, це не завжди їм вдається. «Закупівлі в тій же газовій галузі стали більш відкритими. Тобто це такий двосторонній рух. Але дійсно, за останні кілька місяців можна зафіксувати одразу декілька випадків, коли значні шматки грошових витрат платників податків опинилися поза системою. І це тривожно. Наша робота з такими ситуаціями складається з двох напрямків. Ми не займаємося створенням нормативної бази, але цим активно займається Департамент регулювання сфер публічних закупівель, що знаходиться в цьому ж будинку, і фактично ми є з ними однією командою. Вони пишуть висновки до законопроєктів, подають зауваження, розробляють нормативні акти. Друга історія теж доволі очевидна – це медійна демонстрація того ефекту, який дає «Прозорро». Щось нам вдається, щось – не завжди», – резюмував Задворний.

Раніше гендиректор «Прозорро» Василь Задворний розповів, чому потрібно звітувати щодо купівлі кількох сосисок.