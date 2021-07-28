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    «Не «баг», а «фіча». В «Прозорро» прокоментували скандали з витоками даних

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    Гендиректор &laquo;Прозорро&raquo;:&nbsp;за п&rsquo;ять років ніхто нас не зміг зламати - «Не «баг», а «фіча». В «Прозорро» прокоментували скандали з витоками даних
    Гендиректор «Прозорро»: за п’ять років ніхто нас не зміг зламати
    Фото: Главком

    Задворний зазначив, що скандали дійсно бувають, але витоків даних не може бути

    Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний прокоментував скандали з витоками даних з системи. Про це Задворний розповів в інтерв'ю «Главкому».

    Раніше з «Прозорро» були скандали з витоками даних з системи, закупкою через систему Київським міським онкоцентром 50 швабр за 123 тисячі гривень.

    Задворний зазначив, що скандали дійсно бувають, але витоків даних не може бути, тому що «Прозорро» – система з відкритими даними.

    «В «Прозорро» видно все, тому не може бути витоку. Це все одно, що казати про витоки даних зі стрічки фейсбуку. Просто іноді люди не розуміють, – це система з відкритими даними і завантажують свої документи. Це не «баг», а «фіча», тобто спеціально так зроблено, щоб кожен міг ці дані дивитись», – пояснив гендиректор «Прозорро».

    Задворний підкреслив, що в «Прозорро» хочуть, щоб узагалі всі документи були максимально відкритими для громадськості.

    «Наприклад, для побудови чергового моста в Києві обирають якусь компанію і кажуть – ми її обрали, бо в її кваліфікаційних критеріях є отакі документи, але вони є секретними, тому ми їх не покажемо. І це викликатиме низку запитань: а там взагалі якісь документи були? Це щодо витоків даних. В усьому іншому «Прозорро» за ці п’ять років жодного разу не зазнала хакерських атак – ніхто нас не зміг зламати. Сумнозвісний вірус Petya пройшов просто непомітним», – запевнив гендиректор «Прозорро».

    Детальніше читайте в інтерв’ю: Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний: В атаках на нас задіяні дві великі групи
    Теги: документи ProZorro вірус Василь Задворний
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    «Не «баг», а «фіча». В «Прозорро» прокоментували скандали з витоками даних