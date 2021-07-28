«Не «баг», а «фіча». В «Прозорро» прокоментували скандали з витоками даних

Гендиректор «Прозорро»: за п’ять років ніхто нас не зміг зламати

Задворний зазначив, що скандали дійсно бувають, але витоків даних не може бути

Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний прокоментував скандали з витоками даних з системи. Про це Задворний розповів в інтерв'ю «Главкому».

Раніше з «Прозорро» були скандали з витоками даних з системи, закупкою через систему Київським міським онкоцентром 50 швабр за 123 тисячі гривень.

Задворний зазначив, що скандали дійсно бувають, але витоків даних не може бути, тому що «Прозорро» – система з відкритими даними.

«В «Прозорро» видно все, тому не може бути витоку. Це все одно, що казати про витоки даних зі стрічки фейсбуку. Просто іноді люди не розуміють, – це система з відкритими даними і завантажують свої документи. Це не «баг», а «фіча», тобто спеціально так зроблено, щоб кожен міг ці дані дивитись», – пояснив гендиректор «Прозорро».

Задворний підкреслив, що в «Прозорро» хочуть, щоб узагалі всі документи були максимально відкритими для громадськості.

«Наприклад, для побудови чергового моста в Києві обирають якусь компанію і кажуть – ми її обрали, бо в її кваліфікаційних критеріях є отакі документи, але вони є секретними, тому ми їх не покажемо. І це викликатиме низку запитань: а там взагалі якісь документи були? Це щодо витоків даних. В усьому іншому «Прозорро» за ці п’ять років жодного разу не зазнала хакерських атак – ніхто нас не зміг зламати. Сумнозвісний вірус Petya пройшов просто непомітним», – запевнив гендиректор «Прозорро».

Детальніше читайте в інтерв’ю: Гендиректор «Прозорро» Василь Задворний: В атаках на нас задіяні дві великі групи