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    Кремль хоче «націоналізувати» іноземні компанії, які йдуть із ринку РФ

    Протягом останнього тижня країну-агресорку залишило багато іноземних компаній - Кремль хоче «націоналізувати» іноземні компанії, які йдуть із ринку РФ
    Протягом останнього тижня країну-агресорку залишило багато іноземних компаній
    фото з відкритих джерел

    Окупаційна влада хоче «призупинити» масову втечу іноземного бізнесу

    Держдума РФ схвалила ініціативу «Єдиної Росії» про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або «виникне ризик необґрунтованої ліквідації» через санкції. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ окупанта.

    Для компаній, у яких понад 25% частки належить іноземним юридичним особам, пропонується запроваджувати «зовнішнє управління» з подальшим продажем активів на торгах, а у разі їхнього провалу – передачі активів на баланс РФ.

    «Зовнішнє управління» запроваджуватимуть у компаніях, керівництво яких покинуло межі РФ після початку вторгнення російських військ в Україну.

    Таким чином, російська влада хоче «призупинити» масову втечу іноземного бізнесу і «зберегти робочі місця».

    Білий дім уже заявив, що США вживатимуть заходи у випадку, якщо справа дійде до конфіскації активів у Росії.

    Видання пише, що через санкції у зв’язку з агресією РФ проти України державу покинули вже понад 300 іноземних компаній, дехто пообіцяв тимчасово зберегти робочі місця і зарплати співробітникам.

    Нагадаємо, інфляція в Росії з 26 лютого до 4 березня 2022 року розігналася до 2,22%.

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    Теги: інфляція Росія США санкції війна бізнес влада #stoprussia
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    Кремль хоче «націоналізувати» іноземні компанії, які йдуть із ринку РФ