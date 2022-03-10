Кремль хоче «націоналізувати» іноземні компанії, які йдуть із ринку РФ

Окупаційна влада хоче «призупинити» масову втечу іноземного бізнесу

Держдума РФ схвалила ініціативу «Єдиної Росії» про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або «виникне ризик необґрунтованої ліквідації» через санкції. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ окупанта.

Для компаній, у яких понад 25% частки належить іноземним юридичним особам, пропонується запроваджувати «зовнішнє управління» з подальшим продажем активів на торгах, а у разі їхнього провалу – передачі активів на баланс РФ.

«Зовнішнє управління» запроваджуватимуть у компаніях, керівництво яких покинуло межі РФ після початку вторгнення російських військ в Україну.

Таким чином, російська влада хоче «призупинити» масову втечу іноземного бізнесу і «зберегти робочі місця».

Білий дім уже заявив, що США вживатимуть заходи у випадку, якщо справа дійде до конфіскації активів у Росії.

Видання пише, що через санкції у зв’язку з агресією РФ проти України державу покинули вже понад 300 іноземних компаній, дехто пообіцяв тимчасово зберегти робочі місця і зарплати співробітникам.

Нагадаємо, інфляція в Росії з 26 лютого до 4 березня 2022 року розігналася до 2,22%.