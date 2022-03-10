З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)

Наразі ситуація в Одесі стабільна. Російських окупантів немає

Мешканці Одеси вирішили покинути своє місто та евакуюватися у безпечніші місця. Серед людей, які змушені були виїхати з рідного міста, були зокрема діти та люди з інвалідністю.

Евакуюватися одеситами допомагали рятувальники. Люди виїжджали з міста залізницею.

Зауважимо, наразі ситуація в Одесі стабільна. Російських окупантів немає. В оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що не спостерігають активності російських кораблів у Чорному морі.

Нагадаємо, на 10 березня в Сумській області заплановано три «зелені коридори»: Суми – Полтава, Тростянець – Полтава, Краснопілля – Полтава. Сьогодні буде продовжена евакуація мирного населення з Ірпеня.