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    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)

    Евакуюватися одеситами допомагали рятувальники - З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)
    Евакуюватися одеситами допомагали рятувальники
    фото: ДСНС

    Наразі ситуація в Одесі стабільна. Російських окупантів немає

    Мешканці Одеси вирішили покинути своє місто та евакуюватися у безпечніші місця. Серед людей, які змушені були виїхати з рідного міста, були зокрема діти та люди з інвалідністю.

    Евакуюватися одеситами допомагали рятувальники. Люди виїжджали з міста залізницею.

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    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)
    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)
    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)
    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)
    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)
    фото: ДСНС

    Зауважимо, наразі ситуація в Одесі стабільна. Російських окупантів немає. В оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що не спостерігають активності російських кораблів у Чорному морі.

    Нагадаємо, на 10 березня в Сумській області заплановано три «зелені коридори»: Суми – Полтава, Тростянець – Полтава, Краснопілля – Полтава. Сьогодні буде продовжена евакуація мирного населення з Ірпеня.

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    Теги: діти Одеса війна Одещина рятувальники місто евакуація
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    З Одеси евакуйовано дітей та людей з інвалідністю (фото)