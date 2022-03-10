Окупанти рівняють Охтирку з землею (відео)

Окупанти гатять по житлових будинках в Охтирці

Охтирка перетворилася на руїни

Російські окупанти продовжують бомбити Охтирку на Сумщині.

У соцмережі з’явилося відео, на що перетворилося місто внаслідок обстрілів російськими загарбниками. На ньому зафіксовані розбомблені будівлі, знищені автівки. Місто перетворилося на руїни.

Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.

У результаті авіаудару, зокрема, повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву.

Раніше стало відомо про потрапляння бомби в газогін.

Також голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.