Окупанти рівняють Охтирку з землею (відео)
Охтирка перетворилася на руїни
Російські окупанти продовжують бомбити Охтирку на Сумщині.
У соцмережі з’явилося відео, на що перетворилося місто внаслідок обстрілів російськими загарбниками. На ньому зафіксовані розбомблені будівлі, знищені автівки. Місто перетворилося на руїни.
Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.
У результаті авіаудару, зокрема, повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву.
Раніше стало відомо про потрапляння бомби в газогін.
Також голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.