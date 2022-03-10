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    Події в Україні

    Окупанти рівняють Охтирку з землею (відео)

    Окупанти гатять по житлових будинках в Охтирці - Окупанти рівняють Охтирку з землею (відео)
    Окупанти гатять по житлових будинках в Охтирці
    фото: скріншот із відео

    Охтирка перетворилася на руїни

    Російські окупанти продовжують бомбити Охтирку на Сумщині.

    У соцмережі з’явилося відео, на що перетворилося місто внаслідок обстрілів російськими загарбниками. На ньому зафіксовані розбомблені будівлі, знищені автівки. Місто перетворилося на руїни.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.

    У результаті авіаудару, зокрема, повністю зруйновано продуктовий магазин у центрі житловового масиву.

    Раніше стало відомо про потрапляння бомби в газогін.

    Також голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ворожа авіація близько 00:40 бомбила околиці Сум і село Битиця.

    Теги: Росія окупанти війна Сумщина #stoprussia
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    Окупанти рівняють Охтирку з землею (відео)