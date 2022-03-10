Розплата за війну: за тиждень інфляція в РФ досягла показників 1998 року

Суттэве зростання цін у РФ, викликане введеними санкціями та ослабленням рубля через розв’язану Путіним війну проти України

Інфляція в Росії з 26 лютого до 4 березня 2022 року розігналася до 2,22%. Про це повідомляє російський «Интерфакс» з посилання на дані Росстату в середу, 9 березня.

Показник інфляції становив 0,45% з 19 по 25 лютого, 0,24% з 12 по 18 лютого, 0,13% з 5 по 11 лютого, 0,29% з 29 січня до 4 лютого, 0,19% з 22 по 28 січня та 0,22% з 15 по 21 січня,

Таке суттєве тижневе зростання цін, викликане введеними санкціями та ослабленням рубля через розв’язану Путіним війну проти України, стало максимальним за тиждень з 1998 року. Востаннє такий суттєвий приріст цін за тиждень міг спостерігатися у грудні 1998 року, коли загалом за місяць інфляція становила 11,6%.

Від початку місяця до 4 березня ціни зросли на 1,26%, з початку року - на 3,46%.

Середньодобове зростання цін за чотири дні березня 2022 року, за даними Росстату, склало 0,314% (проти середньодобових 0,026% за 9 днів березня 2021 року).

З цих даних випливає, що річна інфляція в РФ станом на 4 березня перевищила 10%, вперше з січня 2016 року, досягнувши 10,4% проти 9,15% на кінець лютого.

Крім суттєвого впливу на інфляцію цін на закордонний туризм (путівки до Туреччини за тиждень подорожчали на 28,7% після підвищення на 7,3% тижнем раніше), серйозний вплив зробив стрибок цін на автомобілі, побутову техніку та електроніку.

В результаті за тиждень з 26 лютого по 4 березня ціни на нові легкові автомобілі вітчизняні зросли на 17,1%, нові легкові автомобілі іноземних марок – на 15,2%, телевізори – на 15%, електропилесоси – на 14,6% , смартфони – на 9,6%.

Значно подорожчали за тиждень медикаменти.

Нагадаємо, ЄС і США наклали найжорсткіші санкції на Росію за агресію проти України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот.

Також з початку війни РФ проти України, в яку Путін втягнув і Білорусь, курс білоруського рубля по відношенню до долара у банківських відділеннях знизився на 50% (з 2,65 byn/usd на 23.02 до 4 byn/usd).

До слова, російський автомобільний гігант АвтоВАЗ призупиняє виробництво автомобілів Lada. Причина – відсутність деталей і витратних матеріалів.