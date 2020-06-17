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    У п'яти областях України сталося знеструмлення через негоду

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    Без світла залишилися 80 населених пунктів - У п'яти областях України сталося знеструмлення через негоду
    Без світла залишилися 80 населених пунктів

    На Київщині знеструмлено 16 населених пунктів

    В ніч на 17 червня через негоду у п'яти областях України було зафіксовано перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 80 населених пунктів.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За даними рятувальників, через спрацювання системи захисту ліній електропередач від дощу та поривів вітру було знеструмлено населені пункти у Житомирській (46), Київській (16), Черкаській (11), Кіровоградській (4) та Дніпропетровській (3) областях.

    Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання в ці населені пункти.

    Нагадаємо, вчора через негоду в Миколаєві затопило центральні вулиці, а в Ужгороді у воді опинився цілий мікрорайон.

    Негода в Україні також очікується 17 червня, синоптики прогнозують дощі та грози.

    Додамо, 14 червня знеструмлення через негоду сталося у понад 300 населених пунктів в семи областях України.

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