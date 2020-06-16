Град і шквали: синоптики попередили киян про страшну грозу



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У вівторок у столиці можливий град

У Києві оголошено перший рівень небезпеки

Сьогодні, 16 червня, у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, удень у Києві під час грози місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути обережними під час перебування на вулиці, дотримуватися правил дорожнього руху.

Фахівці радять дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у столиці пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Синоптики попередили, що у вівторок, 16 червня, вдень в Києві також очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні у вівторок, 16 червня, буде по-літньому теплою. Проте майже у всіх регіонах – грози та дощі. Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Луганщини.