Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)



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Більшість де рев комунальникам довелося видалити та розкряжувати Фото: Київзеленбуд

Буревій зачепив три райони Києва

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці у понеділок, 15 червня, пошкодили понад 50 дерев.

Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Буревій зачепив три райони Києва: Шевченківський, Подільський та Оболонський.

«Перший виклик до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» надійшов о 09:37, і дзвінки продовжували надходити протягом наступних 12 годин. Як з’ясувалося, негода накрила лише кілька районів. Майже всі виклики були з Шевченківського та Подільського районів. Аварійна бригада зафіксувала 28 пошкоджених дерев, найчастіше це були клени. Більшість дерев довелося видалити та розкряжувати», - розповіли зеленбудівці.

Фахівці районних підприємств «Київзеленбуду» також обстежили балансові території на виявлення пошкоджених дерев. У Шевченківському районі нарахували 16 зламаних дерев на підпорядкованих зелених зонах, у Подільському – 8.

В Оболонському районі ще до початку зливи сильними поривами вітру було зламано 4 дерева, а в Дніпровському – 1.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Синоптики попередили, що у вівторок, 16 червня, вдень в Києві також очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.