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    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)

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    <span lang="UK">Більшість де</span><span class="textexposedshow"><span lang="UK">рев комунальникам довелося видалити та розкряжувати</span></span> - Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Більшість дерев комунальникам довелося видалити та розкряжувати
    Фото: Київзеленбуд

    Буревій зачепив три райони Києва

    Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці у понеділок, 15 червня, пошкодили понад 50 дерев.

    Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

    Буревій зачепив три райони Києва: Шевченківський, Подільський та Оболонський.

    «Перший виклик до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» надійшов о 09:37, і дзвінки продовжували надходити протягом наступних 12 годин. Як з’ясувалося, негода накрила лише кілька районів. Майже всі виклики були з Шевченківського та Подільського районів. Аварійна бригада зафіксувала 28 пошкоджених дерев, найчастіше це були клени. Більшість дерев довелося видалити та розкряжувати», - розповіли зеленбудівці.

    Фахівці районних підприємств «Київзеленбуду» також обстежили балансові території на виявлення пошкоджених дерев. У Шевченківському районі нарахували 16 зламаних дерев на підпорядкованих зелених зонах, у Подільському – 8.

    В Оболонському районі ще до початку зливи сильними поривами вітру було зламано 4 дерева, а в Дніпровському – 1.

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    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)
    Негода у Києві: ураган пошкодив понад 50 дерев (фото)

    Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

    Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

    Синоптики попередили, що у вівторок, 16 червня, вдень в Києві також очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

    Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

    Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.

    Київ Київзеленбуд ураган негода буревій дощ
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