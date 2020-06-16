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    Події в Україні

    Кам’янець-Подільський «поплив» після зливи (відео)

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    Рятувальники витягали з води машини і маршрутки - Кам’янець-Подільський «поплив» після зливи (відео)
    Рятувальники витягали з води машини і маршрутки

    Вода на ринку та поряд із ним майже сягала колін та вікон легкових авто

    У Кам’янець-Подільському сьогодні, 16 червня, пройшли сильні дощі, після яких вулиці міста перетворилися у ріки.

    Відео цих подій місцеві мешканці викладали у соцмережі.

    Як повідомляє місцеве видання vsim.ua, на ринку та поряд із ним вода майже сягала колін та вікон легкових авто, а на мості через річку Смотрич утворився водоспад.

    Зазначається, що внаслідок стихії затопило вулиці міста, одна з маршруток заглохла, тому працівникам ДСНС довелося її рятувати.

    Як повідомлялося, 15 червня злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео).

    ДСНС вода негода дощ
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