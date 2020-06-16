Кам’янець-Подільський «поплив» після зливи (відео)
Рятувальники витягали з води машини і маршрутки
Вода на ринку та поряд із ним майже сягала колін та вікон легкових авто
У Кам’янець-Подільському сьогодні, 16 червня, пройшли сильні дощі, після яких вулиці міста перетворилися у ріки.
Відео цих подій місцеві мешканці викладали у соцмережі.
Як повідомляє місцеве видання vsim.ua, на ринку та поряд із ним вода майже сягала колін та вікон легкових авто, а на мості через річку Смотрич утворився водоспад.
Зазначається, що внаслідок стихії затопило вулиці міста, одна з маршруток заглохла, тому працівникам ДСНС довелося її рятувати.
Як повідомлялося, 15 червня злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео).