Кам’янець-Подільський «поплив» після зливи (відео)



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Рятувальники витягали з води машини і маршрутки

Вода на ринку та поряд із ним майже сягала колін та вікон легкових авто

У Кам’янець-Подільському сьогодні, 16 червня, пройшли сильні дощі, після яких вулиці міста перетворилися у ріки.

Відео цих подій місцеві мешканці викладали у соцмережі.

Як повідомляє місцеве видання vsim.ua, на ринку та поряд із ним вода майже сягала колін та вікон легкових авто, а на мості через річку Смотрич утворився водоспад.

Зазначається, що внаслідок стихії затопило вулиці міста, одна з маршруток заглохла, тому працівникам ДСНС довелося її рятувати.

Як повідомлялося, 15 червня злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео).