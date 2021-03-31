У Раді прокоментували можливе російське громадянство Аксьонова

Як заявив Стефанчук, потрібно довести «юридичну повноцінність» інформації про новообраного депутата Аксьонова

Центральна виборча комісія та Верховна Рада України мають відреагувати на інформацію про можливе російське громадянство новообраного депутата Андрія Аксьонова та його можливу причетність до псевдореферендуму на окупованій території Донецької області, якщо така інформація підтвердиться.

Про це заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

За його словами, в Україні все має відбуватися в межах Конституції.

«Якщо такі факти матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія та Верховна Рада України повинні на це відреагувати. Не може бути так, щоб особа, яка має подвійне громадянство, зафіксоване й підтверджене, обіймала одну з вищих посад у державі, тобто була народним депутатом України. Щодо організації псевдореферендуму, то це має також бути посвідчено відповідним юридичним фактом, а особа, яка цим займалася, відповідно, має бути обмежена у правах», – сказав Стефанчук.

Він також погодився з тим, що інформацію про Аксьонова має має підтвердити Служба безпеки України.

Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У 2010 році він став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів. Уже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР». Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

У 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.