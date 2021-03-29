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    На довиборах у Раду виграв Аксьонов. Що про нього відомо

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    На посаді мера Добропілля Андрій Аксьонов перебуває й зараз. - На довиборах у Раду виграв Аксьонов. Що про нього відомо
    На посаді мера Добропілля Андрій Аксьонов перебуває й зараз.
    Фото з відкритих джерел

    У 2017 році Аксьонов опинився в центрі скандалу, пов’язаного з війною на Донбасі

    Андрій Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50 в Донецькій області. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

    У Верховній Раді Аксьонов займе місце депутата Романа Требушкіна, який пішов із посади через перемогу на місцевих виборах 2020 року, ставши мером Покровська.

    Біографія Андрія Аксьонова

    Андрій Аксьонов народився 2 лютого 1971 року в селищі Новодонецьке міста Добропілля Донецької області. Освіта вища.

    У 2010 році став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів. Уже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Андрія Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР».

    Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України.

    У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

    Кримське питання

    У 2017 році політик знову опинився в центрі скандалу, пов’язаного з війною на Донбасі. Під час вересневої сесії міської ради Аксьонов виступив проти пропозиції вшанувати пам’ять загиблих бійців АТО хвилиною мовчання.

    У тому ж 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.

    Паралельно поліція відкрила кримінальну справу проти Аксьонова за фактом розтрати державного майна й підробки документів.

    У 2018 році політика оголосили в розшук. Тим часом заступник Аксьонова повідомив, що той перебуває на «лікуванні онкології» в Німеччині.

    Суд і повернення в міськраду

    До України Андрій Аксьонов повернувся на початку 2019 року. Суд присудив йому цілодобовий домашній арешт, але згодом змінив вирок на особисте зобов’язання. Паралельно Аксьонова відсторонили від посади міського голови.

    У 2020 році Андрій Аксьонов знову переміг на виборах мера Добропілля.

    Під час однієї з пресконференцій у Києві, де обговорювалися фальсифікації на виборах, активісти накинулися на Аксьонова, облили водою та закидали яйцями.

    На посаді мера Добропілля Андрій Аксьонов перебуває й зараз. Також він очолює неурядову асоціацію вугільних міст Донбасу.

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    Теги: Крим Донбас Верховна Рада суд ДНР вибори час Андрій Аксьонов
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