На довиборах у Раду виграв Аксьонов. Що про нього відомо

У 2017 році Аксьонов опинився в центрі скандалу, пов’язаного з війною на Донбасі

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50 в Донецькій області. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У Верховній Раді Аксьонов займе місце депутата Романа Требушкіна, який пішов із посади через перемогу на місцевих виборах 2020 року, ставши мером Покровська.

Біографія Андрія Аксьонова

Андрій Аксьонов народився 2 лютого 1971 року в селищі Новодонецьке міста Добропілля Донецької області. Освіта вища.

У 2010 році став головою селищної ради Новодонецького від Партії регіонів. Уже у 2014 році, під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Андрія Аксьонова звинуватили в підтримці так званого референдуму про створення «ДНР».

Будучи головою Новодонецького, він не перешкоджав роботі «намету для збору підписів» на підтримку відділення Донецької області від України.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля: цього разу він балотувався як самовисуванець.

Кримське питання

У 2017 році політик знову опинився в центрі скандалу, пов’язаного з війною на Донбасі. Під час вересневої сесії міської ради Аксьонов виступив проти пропозиції вшанувати пам’ять загиблих бійців АТО хвилиною мовчання.

У тому ж 2017 році в мережі з’явилися документальні свідчення того, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства.

Паралельно поліція відкрила кримінальну справу проти Аксьонова за фактом розтрати державного майна й підробки документів.

У 2018 році політика оголосили в розшук. Тим часом заступник Аксьонова повідомив, що той перебуває на «лікуванні онкології» в Німеччині.

Суд і повернення в міськраду

До України Андрій Аксьонов повернувся на початку 2019 року. Суд присудив йому цілодобовий домашній арешт, але згодом змінив вирок на особисте зобов’язання. Паралельно Аксьонова відсторонили від посади міського голови.

У 2020 році Андрій Аксьонов знову переміг на виборах мера Добропілля.

Під час однієї з пресконференцій у Києві, де обговорювалися фальсифікації на виборах, активісти накинулися на Аксьонова, облили водою та закидали яйцями.

На посаді мера Добропілля Андрій Аксьонов перебуває й зараз. Також він очолює неурядову асоціацію вугільних міст Донбасу.