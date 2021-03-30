«ДНР» пре у Верховну Раду». Як соцмережі відреагували на перемогу скандального Аксьонова

Після початку війни на Донбасі Аксьонов біг до окупованого Крим і отримав там російське громадянство

У Верховній Раді Аксьонов займе місце депутата Романа Требушкіна, який пішов із посади через перемогу на місцевих виборах 2020 року

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50 в Донецькій області. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.

У соціальних мережах набирає обертів скандал, пов’язаний із перемогою Аксьонова. Він розгорівся після того, як з’явилася інформація про те, як у 2014 році Аксьонов організовував на Донбасі референдум за проголошення «ДНР» і відділення від України.

«Главком» зібрав реакцію соцмереж на результати виборів.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко розкритикував те, що «тупоголово-продажна меншість дружно обрала в Донбасі сепаратиста, організатора «референдуму ДНР», з паспортом держави-агресора».

«Можна лише уявити, що навибирають мешканці ОРДЛО і Криму, якщо дати їм таку можливість. Тьху-тьху. І постукаємо по дереву», – пише журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Колишній нардеп Ігор Попов називає перемогою неофеодалізму результати виборів.

Журналіст Сергій Руденко вважає, що за сім років війни жителів Донбасу так нічому й не навчили. «Якщо проковтнемо це, то незабаром і інші представники «ДНР» та «ЛНР» сядуть у м’які крісла у Верховній Раді. Та й не лише у парламент. До цього Україну спонукає Росія», – сказав він.

Політичний експерт Андрій Смолій назвав результати «черговим діагнозом частині суспільства». На його думку, вибір зроблений не на користь України.

«Тепер Аксьонов – новий депутат. Буде представляти Україну у Верховній Раді. Заради його перемоги навіть знявся канидат від ОПЗЖ», – написав він.

Політолог Віктор Таран категорично проти, щоби мешканцям окупованих територій після деокупації давали право голосу.

Донецька область хворіє, її потрібно лікувати, говорить журналіст Михайло Ухман. «Так склалося історично, що кожен регіон України по своєму кудись тяжіє. Це не біда, якщо сама країна знає, чого хоче», – пише він.

Нардепка Софія Федина вважає, що виборці Донеччини хочуть, щоби їх і далі вбивали московити.

«В 50-му окрузі виграв рускій мір», – зазначає ексміністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко. У цьому звинувачує не народ, а владу.

Нагадаємо, що в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

На Донеччині відбулося голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комарської сільської ради Волноваського району та Шахівської сільської ради Покровського району. У день виборів зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.