Довибори в Раду: на Донеччині Аксьонов набрав найбільшу кількість голосів

Андрій Аксьонов у 2014 році організовував «референдум «ДНР»

На Донеччині за результатами підрахунку 99,1% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду перемагає мер Добропілля, представник партії «Порядок» Андрій Аксьонов – він набрав 65,53% голосів. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Зазначається, що на другому місці – адвокат Валентин Рибін («Партія Шарія») із 12,93% голосів. Кандидатку «Європейської солідарності» Юлію Кузьменко підтримали 6,6% виборців. Явка на одномандатному виборчому окрузі № 50 склала лише 20,99%.

Відомості про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №50:

Дані ЦВК

Раніше стало відомо, що у 2014 році Аксьонов організовував «референдум ДНР» у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. У YouTube є відео з Новодонецького, де прихильники «ДНР» із сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував «референдум», та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом.

Центральна виборча комісія станом на 10:15 29 березня опрацювала майже 33% протоколи з дільничних виборчих комісій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті наразі лідирує Василь Вірастюк.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

У неділю 28 березня спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами. Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.