У Раді триває збір підписів, щоб провести сесію напередодні Дня Незалежності

Разумков каже, що під час урочистого засідання на День Незалежності парламент не планує проводити голосування

У Верховній Раді триває збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії парламенту 23 серпня. Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков.

«Буде позачергова сесія Верховної Ради України. Сподіваюся, вона відбудеться 23 серпня», – зазначив він.

Відповідно до законодавства, необхідно зібрати не менше 150 підписів народних депутатів. Спікер Ради впевнений, що «їх буде більш ніж достатньо».

«Чому потрібна позачергова сесія? Планується ухвалити постанову про парламентський вимір «Кримської платформи», – сказав спікер.

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.

Окрім того, спікер повідомив, що станом на сьогодні керівництво парламентів Чехії та Швейцарії підтвердило намір відвідати Верховну Раду під час заходів «Кримської платформи».

У День Незалежності України, 24 серпня, Верховна Рада збереться на урочисте засідання, проведення якого не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки наразі не планується ухвалення будь-яких рішень цього дня.

Водночас заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук напередодні в ефірі одного із телеканалів заявила, що «слуги» хочуть у День Незалежності проголосувати законопроєкт щодо Великого герба. Цей проєкт викликав шквал негативних відгуків у суспільстві. Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.