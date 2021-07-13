В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом

Науковець розповів, що не так із великим гербом від Зеленського

Наш герб – це Тризуб, а ідея «великого герба» – шкідлива. Таку заяву зробив український науковець-історик, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

«Ми б’ємо на сполох і закликаємо об’єднати зусилля, щоб відвернути загрозу знецінення державного герба України – Тризуба – через його заміну недолугим «великим гербом». Тризуб Святого Володимира, який формально є «малим гербом», сприймається в Україні і світі як повноцінний державний герб України і є довершеним у своїй досконалості», – наголошує колишній очільник Українського інституту національної пам'яті.

Попри стародавнє походження, Тризуб ідеально вписується в мінімалістичну естетику ХХІ століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним. У цілому світі лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів.

«Будь-які спроби «вдосконалити» тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це «великим гербом України» є відвертим несмаком і абсурдом», – застерігає В’ятрович.

Він нагадав, що Україна – не імперія і не федерація, і взагалі не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний «великий».

«Ідея «великого герба» з’явилася в Конституції за наполяганням комуністів, які навмисне у такий спосіб прагнули применшити значення справжнього герба України – Тризуба. Витягувати з небуття і намагатися втілити в життя цю ідею на тридцятому році незалежності – неприпустимо. Будь-які спроби замінити Тризуб як самодостатній державний герб на так званий «великий герб» є неприйнятними», – вважає нардеп. Тим більше є неприйнятним варіант великого герба, запропонований Володимиром Зеленським у законопроєкті 5712, наголошує історик.

«Через кричущу невідповідність законам геральдики різні варіації цього малюнку програли на всіх державних конкурсах, організованих упродовж останньої чверті століття, у тому числі й на конкурсі, проведеному в 2020 році нинішньою владою. Нікого не мають вводити в оману заспокійливі заяви, буцімто майже всюди буде й надалі використовуватиметься Тризуб, а «великий герб» призначений для якихось виняткових випадків. Це не так. Законопроєкт 5712 передбачає використання «великого герба» у Верховній Раді, резиденції президента, вищих органах судової влади, друкування його на українських грошах за рішенням Нацбанку і допускає його повсюдне використання – від державних установ до шкіл і житлових будинків», – каже депутат.

Він переконаний, що далі довідники і пошуковики в усьому світі видаватимуть як герб України вже не Тризуб, а недолугий «великий герб».

«Ідеться про пряму загрозу нівелювання Тризубу, приниження наших національних символів і самоприниження української держави. Державні символи мають об’єднувати українців і викликати почуття гордості за свою державу, а не спричиняти розкол, суперечки, розчарування й обурення. Тризуб є живим символом нашої державницької традиції і національної єдності: княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за незалежність, герб сучасної України. Для українців по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн», -– наголошує В’ятрович.

Він закликає президента України відкликати законопроєкт 5712 про «великий герб», натомість використати надані Конституцію повноваження для початку процедури вилучення з Основного закону згадок про «великий герб» і остаточного утвердження Тризуба як єдиного і самодостатнього державного герба України.

Нагадаємо, наприкінці червня з'явилися зображення і текст законопроєкту про Великий герб України.

на День Конституції президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний Герб України. Він визначив його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.

Раніше Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця із 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.