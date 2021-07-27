Замість Монастирського. ЦВК зареєструвала нового «слугу» у Раді

Антон Швачко займе у парламенті місце «слуги» Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ

28-річний IT-фахівець і колишній безробітний із Сум Антон Швачко стане народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Антона Швачка народним депутатом за списком партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, 27 липня, повідомляє «Укрінформ».

Швачко займе у парламенті місце «слуги» Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ.

«Зареєструвати народним депутатом України обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №139», – зачитала текст постанови секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

Оскільки Денис Монастирський після призначення в МВС не може більше бути нардепом, його місце у Верховній раді мав зайняти той, хто йшов наступним у списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах. Ним виявився Швачко, який балотувався під номером 139.

Як розповідав глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.

Антон Швачко отримав диплом бакалавра на факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету. У 2017 році здобув диплом магістра за спеціальністю «Маркетолог» на факультеті економіки і менеджменту, – казала речниця вишу Ксенія Блюмська-Данько.

Як зазначається на сайті ЦВК, під час балотування на виборах він був безробітним. За словами нардепа від Сум Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії «Слуга народу».

Влітку 2019 року він брав участь у навчаннях народних депутатів у Трускавці.

Згідно з декларацією за 2018 рік, єдиним джерелом доходу Швачка були 48 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що має готівкою 2,5 млн гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 2,8 млн гривень – на банківських рахунках. Крім того зазначають, що у 2018 році він придбав квартиру у Сумах вартістю 93 тисяч гривень (85,2 м кв.).

Також чоловік із таким самим ім'ям, прізвищем і по батькові є в реєстрах митників як людина, яка імпортувала авто у 2016 році до України з Чехії.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

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