«Ніяких посадок не буде»: глава НАЗК оцінив закон про брехню у деклараціях

Якщо президент підпише закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях, ніяких посадок не буде, заявив очільник НАЗК

НАЗК може стати органом, який розслідуватиме лише кримінальні проступки

Підписання закону щодо брехні в електронних деклараціях ліквідує можливість НАЗК розслідувати корупційні справи.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Якщо президент підпише цей закон, ніяких посадок не буде. Ми станемо органом, який розслідуватиме навіть не кримінальні справи, а лише кримінальні проступки. Питання щодо посадок варто буде адресувати до Верховної Ради», – сказав очільник НАЗК.

Новіков зазначив, що частиною плану з лібералізації візового режиму України був блок «Громадський порядок і безпека», який передбачав створення антикорупційного органу та ухвалення антикорупційного законодавства.

Голова НАЗК також підкреслив, що асоціація з ЄС передбачає гармонізацію законодавства в частині відповідальності за корупцію.

«Такі країни, як Франція, Польща, Чехія, Литва – у них передбачено до восьми років позбавлення за брехню в декларації. Ми набагато нижче цих країн у рейтингу поширення корупції, однак жодної серйозної відповідальності за це немає», – додав Новіков.

Зазначимо, 7 грудня спікер Ради Дмитро Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях.

Законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях Рада схвалила 4 грудня. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування неправдивих відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі.

Зокрема, якщо розбіжність відомостей в декларації чиновника і достовірних даних становить від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (від 1 млн грн до 8,8 млн грн), або чиновник навмисне не подав декларацію, йому буде загрожувати:

штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 42 500 грн до 51 000 грн);

громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо така розбіжність складе більше 4000 прожиткових мінімумів, чиновнику загрожує:

штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн);

громадські роботи від 150 до 240 годин;

обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Законопроект встановлює, що подібні правопорушення має розслідувати НАБУ, а виносити рішення відносно них - Вищий антикорупційний суд.

НАЗК виступило з критикою законопроекту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження або штрафи.

«Максимальне покарання – перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися способами зв'язку (телефоном, інтернетом) і залишати центр по вирішенню їх керівництва», – зазначили в НАЗК.

28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.