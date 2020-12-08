«Ніяких посадок не буде»: глава НАЗК оцінив закон про брехню у деклараціях
Якщо президент підпише закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях, ніяких посадок не буде, заявив очільник НАЗК
НАЗК може стати органом, який розслідуватиме лише кримінальні проступки
Підписання закону щодо брехні в електронних деклараціях ліквідує можливість НАЗК розслідувати корупційні справи.
Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
«Якщо президент підпише цей закон, ніяких посадок не буде. Ми станемо органом, який розслідуватиме навіть не кримінальні справи, а лише кримінальні проступки. Питання щодо посадок варто буде адресувати до Верховної Ради», – сказав очільник НАЗК.
Новіков зазначив, що частиною плану з лібералізації візового режиму України був блок «Громадський порядок і безпека», який передбачав створення антикорупційного органу та ухвалення антикорупційного законодавства.
Голова НАЗК також підкреслив, що асоціація з ЄС передбачає гармонізацію законодавства в частині відповідальності за корупцію.
«Такі країни, як Франція, Польща, Чехія, Литва – у них передбачено до восьми років позбавлення за брехню в декларації. Ми набагато нижче цих країн у рейтингу поширення корупції, однак жодної серйозної відповідальності за це немає», – додав Новіков.
Зазначимо, 7 грудня спікер Ради Дмитро Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях.
Законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях Рада схвалила 4 грудня. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування неправдивих відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі.
Зокрема, якщо розбіжність відомостей в декларації чиновника і достовірних даних становить від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (від 1 млн грн до 8,8 млн грн), або чиновник навмисне не подав декларацію, йому буде загрожувати:
- штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 42 500 грн до 51 000 грн);
- громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Якщо така розбіжність складе більше 4000 прожиткових мінімумів, чиновнику загрожує:
- штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн);
- громадські роботи від 150 до 240 годин;
- обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Законопроект встановлює, що подібні правопорушення має розслідувати НАБУ, а виносити рішення відносно них - Вищий антикорупційний суд.
НАЗК виступило з критикою законопроекту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження або штрафи.
«Максимальне покарання – перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися способами зв'язку (телефоном, інтернетом) і залишати центр по вирішенню їх керівництва», – зазначили в НАЗК.
28 жовтня Конституційний суд де-факто скасував е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.
3 листопада ВАКС закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.