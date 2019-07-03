«Лошарик» та 14 трупів: в Росії сталася нова трагедія з підводним човном

Атомна глибоководна станція 1-го рангу АС-12 «Лошарик»

Люди не можуть гинути просто так - має бути причина. Значить, хтось знову щось не зробив, не звернув уваги, махнув рукою, порушив інструкцію

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В эту минуту вы, наверное, уже знаете больше, чем я — когда пишу эти строки и произношу эти слова. Появятся подробности, которые вряд ли будут утешительными.

Как всегда мы снова схватимся за голову и воскликнем: «Да как же такое возможно!» Любая гибель военных моряков под водой для нас навсегда ассоциируется с катастрофой «Курска». В которой было всё, что может быть трагичного, неправильного и преступного. Тогда были взрыв, пожар, десятки людей, запертых в темноте и холоде на глубине, был отказ от иностранной помощи, было множество самого разнообразного вранья – причем главным лгуном был сам президент. Гибель 118 моряков «Курска» задала тон всему последующему периоду правления этого человека и всем последующим катастрофам и терактам, в которых погибли тысячи человек и всякий раз оказывалось, что они были жертвами, прежде всего, глупого, бездарного, непрофессионального и бесчеловечного устройства нашей жизни.

Люди не могут гибнуть просто так – этому должна быть причина. Значит, кто-то снова что-то не сделал, не обратил внимания, махнул рукой, нарушил инструкцию или отдал приказ, который кровь из носа нужно было выполнить.

Первая реакция властей – это почти всегда попытка спасти себя, честь пресловутого мундира или дырявую репутацию государства, а потом уже спасать людей, если получится. В этот раз сразу же насторожила информация, что экипаж некоего подводного аппарата выполнял секретную миссию.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что у военных есть секретные миссии – не бывает армии без секретов. Просто гибель людей не должна быть секретом. И нельзя превращать в тайну обстоятельства трагедии – иначе не с кого будет потом спросить. Иначе получится, что люди погибли, а виноватых нет. И всё решится выплатами очередного миллиона каждой семье. Государство в этом смысле вообще не мелочится. На компенсации покойникам средства найдутся, как будто эти трагедии уже заложены в бюджет с запасом. Погибших не вернуть. Но главное, чтобы люди не погибали при подобных обстоятельствах снова! А там, где секреты и тайны, трудно гарантировать объективность расследования и страховку от повторения на будущее. А вообще, читая новости, чувствуешь себя как на войне. 18 человек утонули во время наводнения, 14 человек погибли во время погружения. Не успеваешь выразить соболезнования одним, как уже пора горевать по следующим.

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