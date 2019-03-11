У РФ призначили психіатричну експертизу 11 українським морякам



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Росія незаконно утримує українських моряків Фото: Громадське

Сьогодні проводили слідчі дії проти Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера і Сергія Попова

Російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу для 11 українських військових моряків.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Слідче управління ФСБ призначило сьогодні проведення психолого-психіатричної експертизи стосовно ще трьох військовополонених українських моряків... Всього станом на поточний день слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу проти 11 військовополонених«, – йдеться у повідомленні.

Моряками, щодо яких слідчі проводили дії, стали Євген Семидоцький, Андрій Ейдер та Сергій Попов.

За словами Миколи Полозова, захист заперечував проти призначення даної експертизи.

Разом з тим, враховуючи, що слідство не збирається позитивно реагувати на заперечення адвокатів, ними були заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи.

Раніше, російські силовики провели слідчі дії стосовно трьох українських моряків - Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без'язичного.

Потім ФСБ РФ відправила на психолого-психіатричну експертизу двох українських військовополонених моряків - Василя Сороку та Віктора Беспальченка.

Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Як повідомлялось, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.