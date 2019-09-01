У Рівненській області троє комунальників отруїлися небезпечними випарами, є загиблий



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32-х та 57-річного жителів Зорі госпіталізували до лікарні

Внаслідок отруєння випарами у каналізаційному колекторі на Рівненщині помер комунальник, ще двох госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в області.

«Близько опівдня учора, 30 серпня, до поліції надійшло повідомлення від медиків, що у селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя, іще двох — госпіталізували», - повідомили у поліції.

Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі.

«Унаслідок отруєння небезпечними випарами життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося, а 32-х та 57-річного жителів Зорі госпіталізували до лікарні», - вказали правоохоронці.

Відомості за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події.