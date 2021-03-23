У Рівному чоловікові на голову впав шматок бетону

Постраждалого з травмою голови забрали до лікарні

У Рівному чоловікові, який стояв на зупинці, на голову впав шматок бетону. В результаті постраждалого з забійною раною голови ушпиталили до лікарні. Інцидент стався ще в неділю, 21 березня.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.

Лікарі отримали виклик зранку, близько 9:50. Інцидент трапився у місті неподалік зоопарку. О 10:01 медики прибули на місце події. На місці з'ясувалося, що на чоловіка з даху зупинки раптом упав шматок бетону і розбив йому голову. Очевидці викликали швидку.

«Потерпілий був у свідомості. Медики швидкої обробили рану та наклали пов‘язку. Попередній діагноз: забійна рана голови», - розповіли у Центрі.

Медики швидкої госпіталізували чоловіка до Рівненської центральної міської лікарні.