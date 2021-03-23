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    У Рівному чоловікові на голову впав шматок бетону

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    Чоловік отримав травму голови&nbsp; - У Рівному чоловікові на голову впав шматок бетону
    Чоловік отримав травму голови 
    Фото з відкритих джерел

    Постраждалого з травмою голови забрали до лікарні

    У Рівному чоловікові, який стояв на зупинці, на голову впав шматок бетону. В результаті постраждалого з забійною раною голови ушпиталили до лікарні. Інцидент стався ще в неділю, 21 березня.

    Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.

    Лікарі отримали виклик зранку, близько 9:50. Інцидент трапився у місті неподалік зоопарку. О 10:01 медики прибули на місце події. На місці з'ясувалося, що на чоловіка з даху зупинки раптом упав шматок бетону і розбив йому голову. Очевидці викликали швидку.

    «Потерпілий був у свідомості. Медики швидкої обробили рану та наклали пов‘язку. Попередній діагноз: забійна рана голови», - розповіли у Центрі.

    Медики швидкої госпіталізували чоловіка до Рівненської центральної міської лікарні.

    Теги: медицина надзвичайні ситуації аварія Рівне транспорт
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