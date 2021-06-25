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    У Рівному вирує гроза. Вітер ламає дерева (відео)

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    У Рівному вирує гроза. Вітер ламає дерева (відео)
    Фото: з відкритих джерел

    Рівненська область опинилась у зоні, де будуть значні опади

    Сьогодні, 25 червня, шквальний вітер та дощ наробили лиха у багатьох містах України. Зараз злива та пориви вітру спостерігаються у місті Рівне.

    За даними місцевих жителів, на вулиці блискає і гримить. Рівненська область опинилась у зоні, де будуть значні опади, під час гроз посилюватиметься вітер до штормових значень.

    Нагадаємо, сьогодні у Львові після обіду місто накрила потужна буря та злива. Очевидці повідомляють про повалені дерева і пошкоджені дахи у різних районах Львова.

    Близько 16:40 у місті почалася сильна злива, а потім піднявся потужний вітер. Вітер валив дерева, зокрема, постраждали запарковані автомобілі.

    Гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс, у місті призупинили роботу громадського електротранспорту.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 25 червня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях вдень прогнозують грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15−20 м/с.

    Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Цей рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

    Відео надіслали читачі «Главкому».

    Теги: Рівне вітер дощ
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    У Рівному вирує гроза. Вітер ламає дерева (відео)