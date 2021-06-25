Погода 25 червня погіршиться – оголошено штормове попередження

На Заході України оголошено перший рівень небезпечності

У низці областей України вдень прогнозують грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15−20 м/с

У п’ятницю, 25 червня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях вдень прогнозують грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15−20 м/с. Про це повідомив Український Гідрометцентр.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Цей рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Громадянам рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Карта: Укргідрометцентр

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