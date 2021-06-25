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    «Каміння з неба». Херсон пережив страшний град (відео)

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    На Херсонщині негода супроводжувалась блискавками та градом - «Каміння з неба». Херсон пережив страшний град (відео)
    На Херсонщині негода супроводжувалась блискавками та градом
    Фото з відкритих джерел

    Опадів Херсон чекав із нетерпінням, бо кілька днів напередодні була сонячна і дуже спекотна погода

    На Херсон налетіла сильна злива і потужний град ввечері в четвер, 24 червня. Про це інформує РБК-Україна.

    Опадів жителі міста вже чекали з нетерпінням, оскільки кілька днів напередодні була сонячна і дуже спекотна погода. Однак на місто впав ще й великий град.

    Як кажуть місцеві жителі, негода трапилася раптово і за кілька хвилин місто затопило.

    Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град. У Таврійському люди бачили блискавки.

    «Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі», – написав житель Херсона в Telegram.

    Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.

    Місцеві жителі також переживають за врожай – сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.

    Додамо, що в четвер, 24 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

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    Теги: Херсон негода дощ
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    «Каміння з неба». Херсон пережив страшний град (відео)