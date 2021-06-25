«Каміння з неба». Херсон пережив страшний град (відео)

На Херсонщині негода супроводжувалась блискавками та градом

Опадів Херсон чекав із нетерпінням, бо кілька днів напередодні була сонячна і дуже спекотна погода

На Херсон налетіла сильна злива і потужний град ввечері в четвер, 24 червня. Про це інформує РБК-Україна.

Опадів жителі міста вже чекали з нетерпінням, оскільки кілька днів напередодні була сонячна і дуже спекотна погода. Однак на місто впав ще й великий град.

Як кажуть місцеві жителі, негода трапилася раптово і за кілька хвилин місто затопило.

Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град. У Таврійському люди бачили блискавки.

«Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі», – написав житель Херсона в Telegram.

Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.

Місцеві жителі також переживають за врожай – сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.

Додамо, що в четвер, 24 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

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