«Каміння з неба». Херсон пережив страшний град (відео)
Опадів Херсон чекав із нетерпінням, бо кілька днів напередодні була сонячна і дуже спекотна погода
На Херсон налетіла сильна злива і потужний град ввечері в четвер, 24 червня. Про це інформує РБК-Україна.
Опадів жителі міста вже чекали з нетерпінням, оскільки кілька днів напередодні була сонячна і дуже спекотна погода. Однак на місто впав ще й великий град.
Як кажуть місцеві жителі, негода трапилася раптово і за кілька хвилин місто затопило.
Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град. У Таврійському люди бачили блискавки.
«Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі», – написав житель Херсона в Telegram.
Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.
Місцеві жителі також переживають за врожай – сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.
Додамо, що в четвер, 24 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.